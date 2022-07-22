YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

Afyonkarahisar'da Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

22.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

Afyonkarahisar'da Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki turnuvaya 61 ilden 939 sporcu katılıyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iki yıl önce yapmayı planladıkları organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonaya sporcu ve teknik ekiplerle birlikte 1500 kişinin katılım gösterdiğini dile getiren Huysuz, şöyle konuştu:

"Bu şampiyona, iki yıldır yapamadığımız için bizim adımıza çok önemli. Çünkü bu çocuklar, yıldızlar ve ümitler kategorisinde ülkemizi uluslararası arenada temsil edecekler. Buradaki müsabakalar neticesinde de sporcularımız gelecek ve milli takım adına seçilmiş olacak. İnşallah daha sonraki etaplarda da milli takım kamplarına da alacağız."

Şampiyona, 24 Temmuz Pazar günü tamamlanacak.

Afyonkarahisar'da Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandıAfyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladıTrabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı
Bursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandıBursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:44
Öğle
13:09
İkindi
17:02
Akşam
20:25
Yatsı
22:00
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.