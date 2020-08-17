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Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 14 kuş doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.08.2020 13:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 14 kuş doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen 6 leylek, bir gökdoğan ile 7 kerkenez yavrusu, ayaklarına halka takılarak doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunduktan sonra AKÜREM'e getirilen hayvanlar, burada tedavi edildi.

Veteriner hekimler tarafından özenle beslenerek yeniden uçabilir hale getirilen 14 kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Veteriner hekimi Ali Gezer tarafından halkalandı.

Kuşlar, AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında ve 26 Ağustos Tabiat Parkı'nda tekrar doğaya salındı.

Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında merkeze çok sayıda yaralı, yorgun ve öksüz kuş geldiğini söyledi.

- "Tedavi ettiğimiz kuşların yaşam güçlerini belirlemek istiyoruz”

Kandır, şöyle konuştu:

"Merkezde uzun süredir tedavisi yapılan ve öksüz yavruların büyütme süreci tamamlanan hayvanlar vardı. Halkalama işlemini Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Bu işlem, yaban hayvanlarının üzerinde bir ülke kodunun olduğu, hayvana ait bir kimliklendirmenin yapıldığı bir numaranın olduğu halkaların takılarak doğaya salınmasıdır. Bu işi hayvanların göç yollarının belirlenmesi, üreme alanlarının tespiti ve göç stratejilerine ait birçok veriyi toplamak için yapıyoruz. Özellikle de doğaya bıraktığımız tedavisi tamamlanan, büyütülen hayvanların yaşam güçlerini öğrenmek için halkalama yaptırdık. 7 kerkenez, 6 leylek, bir tane gökdoğan bugün doğaya döndü."

- "Kerkenezler kemirgen kontrolü sağlıyor"

Son yıllarda merkeze çok fazla sayıda kerkenez yavrusunun geldiğine değinen Kandır, "Bu kuşlar artık kent yaşamının içinde yaşamaya başladı. Yavru döneminde kuşlar bazen yuvadan düşüyor. Bazen de uçma egzersizleri yerde yapılırken öksüz diye merkeze getiriliyor." diye konuştu.

Kandır, "Vatandaşlardan ricamız bu kuşların yavrularını bulduklarında, yırtıcı kuşlardan uzak bölgede bir ağaç üzerine bırakmaları. Çünkü genelde ailesi yavrulara yakın bölgede bulunuyor. Yaralı olmadığı takdirde kuşları bölgeden uzaklaştırmamak lazım." ifadelerini kullandı.

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