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Afyonkarahisar'da üniversiteliler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

12.03.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da üniversiteliler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Meslek Yüksekokulu'nun 39 öğrencisi, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işaret dili eğitmeni Ayşe Zengin'den 120 saat eğitim aldı.

Kursun sonunda öğrenciler, eğitmenleri Zengin'le birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Hazırlanan video, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla üniversitenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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