YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonalarına doğru

Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonalarına doğru

09.06.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: "1,5 yıldır hem organizasyonu hem yarışları hem de normalleşmeyi özlemiştik. İnşallah organizasyonlar normalleşmenin ilk göstergesi olur"

1/

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 12-13 Haziran'da Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yapacağı Avrupa Gençler, Balkan Motosiklet Birliği ve Türkiye Motokros Şampiyonalarının "Güvenli ülke Türkiye" sloganıyla düzenleneceğini söyledi.

Akülke, yarışların yapılacağı alanda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Doğu Avrupa, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarının "Güvenli ülke Türkiye" sloganıyla gerçekleştirileceğini belirten Akülke, "Altı yıl önceki ilk heyecanı yaşıyoruz. 1,5 yıldır hem organizasyonu hem yarışları hem de normalleşmeyi özlemiştik. İnşallah organizasyonlar normalleşmenin ilk göstergesi olur." diye konuştu.

Organizasyonlara Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yapacak olmasına katkı sağlayan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür eden Akülke, şunları kaydetti:

"Üç şampiyona bir arada olacak. Hem Avrupa Gençler Şampiyonası 65 cc ve 88 cc, bunun yanında Doğu Avrupa Balkan Kupası 7 kategoride gerçekleşecek. Türkiye Şampiyonası da 7 kategoride yapılacak. Farklı ülkelerden gelen sporcular ve Türk sporcular, bir arada yarışacak."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de "Haziran ayı sonuna kadar 20 yaş altına kadar aşılamanın bitirilebileceği ifade edildi. Hükümetimiz yeterli miktarda aşıyı temin etti. Bundan sonra inşallah tamamen normalleşmeye döneriz. Normalleşmenin ilk işareti olarak da bu şampiyonalar olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da konuştu:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da konuştu:

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 10 Haziran Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:26
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:29
Yatsı
22:11

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Perşembe

Gonca Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Yörükoglu Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Dınar Yıldız Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.