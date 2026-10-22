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AGF Aarhus - Egnatia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AGF Aarhus, Egnatia ile 22 Ekim 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacak. Her iki takımın son durumu ve eksikleri, maçın gidişatını etkileyecek.

AGF Aarhus - Egnatia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Konferans Ligi
AGF Aarhus
Perşembe 22:00
22.10.2026
Egnatia
Stadyum: Vejlby Stadion Hakem: Ante Culina

AGF Aarhus ile Egnatia, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Vejlby Stadion'da karşılaşıyor.

AGF Aarhus ve Egnatia, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takımın da ligdeki konumları dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri
AGF Aarhus

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 FC Copenhagen 1-1 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi B
  • 15.10.2026 KAA Gent 1-0 AGF Aarhus UEFA Konferans Ligi M
  • 12.10.2026 AGF Aarhus 3-0 SonderjyskE Danimarka Süper Ligi G
  • 02.10.2026 AGF Aarhus 2-1 Vendsyssel FF Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Horsens 2-2 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi B
Egnatia

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Egnatia 3-1 Vllaznia Arnavutluk 1. Ligi G
  • 15.10.2026 Egnatia 1-1 FC Midtjylland UEFA Konferans Ligi B
  • 11.10.2026 Laçi 0-2 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Egnatia 2-1 Partizani Arnavutluk 1. Ligi G
  • 13.09.2026 AF Elbasani 2-1 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

AGF Aarhus, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alarak zayıf bir performans sergiledi. Öte yandan Egnatia, son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek formunu yükseltti.

Eksik Oyuncular

AGF Aarhus

6 eksik
Tomas Kristjansson Sakat Eli Kırık
Mouhammade Camara Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Kevin Yakob Sakat Diz Sakatlığı
Gift Links Sakat
Mikael Anderson Sakat
Nicolai Poulsen Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı

Egnatia

1 eksik
Soumaila Bakayoko Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

AGF Aarhus kadrosunda Tomas Kristjansson (Sakat - Eli Kırık), Mouhammade Camara (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kevin Yakob (Sakat - Diz Sakatlığı), Gift Links (Sakat), Mikael Anderson (Sakat) ve Nicolai Poulsen (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

Egnatia kadrosunda Soumaila Bakayoko (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
AGF Aarhus - Egnatia maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde.

AGF Aarhus - Egnatia maçı saat kaçta?

Saat 22:00'de.

AGF Aarhus - Egnatia maçı hangi kanalda?

Yayın bilgisi bulunmamaktadır.

AGF Aarhus - Egnatia maçında hangi oyuncular eksik?

AGF Aarhus'ta Tomas Kristjansson, Mouhammade Camara, Kevin Yakob, Gift Links, Mikael Anderson ve Nicolai Poulsen eksik. Egnatia'da ise Soumaila Bakayoko yer almıyor.

AGF Aarhus ve Egnatia'nın ligde kaç puanı var?

AGF Aarhus 6 puanda, Egnatia ise 12 puanda.

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