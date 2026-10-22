AGF Aarhus - Egnatia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi AGF Aarhus Perşembe 22:00 Egnatia

AGF Aarhus ile Egnatia, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Vejlby Stadion'da karşılaşıyor.

AGF Aarhus ve Egnatia, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takımın da ligdeki konumları dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri AGF Aarhus tüm kulvarlar FC Copenhagen 1-1 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi B

KAA Gent 1-0 AGF Aarhus UEFA Konferans Ligi M

AGF Aarhus 3-0 SonderjyskE Danimarka Süper Ligi G

AGF Aarhus 2-1 Vendsyssel FF Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Horsens 2-2 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi B Egnatia tüm kulvarlar Egnatia 3-1 Vllaznia Arnavutluk 1. Ligi G

Egnatia 1-1 FC Midtjylland UEFA Konferans Ligi B

Laçi 0-2 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi G

Egnatia 2-1 Partizani Arnavutluk 1. Ligi G

AF Elbasani 2-1 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

AGF Aarhus, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alarak zayıf bir performans sergiledi. Öte yandan Egnatia, son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek formunu yükseltti.

Eksik Oyuncular AGF Aarhus 6 eksik Tomas Kristjansson Mouhammade Camara Kevin Yakob Gift Links Mikael Anderson Nicolai Poulsen Egnatia 1 eksik Soumaila Bakayoko

AGF Aarhus kadrosunda Tomas Kristjansson (Sakat - Eli Kırık), Mouhammade Camara (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kevin Yakob (Sakat - Diz Sakatlığı), Gift Links (Sakat), Mikael Anderson (Sakat) ve Nicolai Poulsen (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

Egnatia kadrosunda Soumaila Bakayoko (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular AGF Aarhus - Egnatia maçı ne zaman? 22 Ekim 2026 tarihinde. AGF Aarhus - Egnatia maçı saat kaçta? Saat 22:00'de. AGF Aarhus - Egnatia maçı hangi kanalda? Yayın bilgisi bulunmamaktadır. AGF Aarhus - Egnatia maçında hangi oyuncular eksik? AGF Aarhus'ta Tomas Kristjansson, Mouhammade Camara, Kevin Yakob, Gift Links, Mikael Anderson ve Nicolai Poulsen eksik. Egnatia'da ise Soumaila Bakayoko yer almıyor. AGF Aarhus ve Egnatia'nın ligde kaç puanı var? AGF Aarhus 6 puanda, Egnatia ise 12 puanda.

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