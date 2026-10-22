AGF Aarhus - Egnatia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AGF Aarhus ile Egnatia, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Vejlby Stadion'da karşılaşıyor.
AGF Aarhus ve Egnatia, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takımın da ligdeki konumları dikkat çekiyor.
AGF Aarhus, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alarak zayıf bir performans sergiledi. Öte yandan Egnatia, son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek formunu yükseltti.
AGF Aarhus kadrosunda Tomas Kristjansson (Sakat - Eli Kırık), Mouhammade Camara (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kevin Yakob (Sakat - Diz Sakatlığı), Gift Links (Sakat), Mikael Anderson (Sakat) ve Nicolai Poulsen (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.
Egnatia kadrosunda Soumaila Bakayoko (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
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