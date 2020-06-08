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Ağrı Dağı ile birlikte görüntülenen ’Süper Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu

IĞDIR HABERLERİ  | 08.06.2020 09:08 | Son Güncelleme

Iğdır’da muhteşem manzarası ile doğal bir tabloyu andıran Ağrı Dağı hemen yanında belirlenen ’Süper Ay’ ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu Haziran ayında Iğdır’da ortaya çıkan ’Süper Ay’ Ağrı Dağı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Iğdır’da muhteşem manzarası ile doğal bir tabloyu andıran Ağrı Dağı hemen yanında belirlenen ’Süper Ay’ ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu Haziran ayında Iğdır’da ortaya çıkan ’Süper Ay’ Ağrı Dağı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Adeta doğal bir tablo olan Ağrı Dağı günün her saatinde Iğdırlılara ve Iğdır’a gelen turistlerin de her zaman ilgi odağı oluyor. Dünya’ya olan mesafesi Haziran ayında değişen Ay, dünyaya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir top halinde belirlendi. ’Süper Ay’ Ağrı Dağı ile birlikte Iğdır semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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İmsak
02:34
Sabah
04:28
Öğle
12:08
İkindi
16:05
Akşam
19:38
Yatsı
21:23

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