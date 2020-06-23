YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı KYK yurtları öğrenciler için hazırlanıyor

Ağrı KYK yurtları öğrenciler için hazırlanıyor

AĞRI HABERLERİ  | 23.06.2020 16:53 | Son Güncelleme

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlar yeni döneme hazır hale getiriliyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlar yeni döneme hazır hale getiriliyor. 1380 vatandaşa ev sahipliği yapan Ağrı KYK yurtları öğrenciler için detaylı olarak bakım ve onarımdan geçiriliyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de Mart ayında ilk vaka ortaya çıkan yeni tip korona virüs nedeniyle boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlar detaylı bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra dezenfekte ediliyor.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İran’dan getirilen toplam 930 vatandaş yanı sıra 450 askeri personel olmak üzere toplamda bin 380 kişi 14 gün boyunca ki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Ahmed-i Hani ve Abdurrahim Arvasi Yurtlarında konakladı. Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenci yurdunda geniş çaplı temizlik başlatıldı. Yurtlarda korona virüs sürecinde de öğrencilerin eşyalarına hiçbir zarar gelmemesi için tüm dolaplar kilitlendi.
Yeni eğitim öğretim döneminde; öğrencilerin oda paylaşımları mesafe kuralına riayet ederek yapılacak. Öncelikle öğrenciler yurtlara alınmaya başladıktan itibaren dezenfekten el temizliği ve mesafe kurallarına riayet edilecek. Öğrenciler geldikten sonra da Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu bütün kurallara uyulmasına özen gösterilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Adana’da kök hücre seferberliği

Adana’da kök hücre seferberliği

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Ağrı Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
02:38
Sabah
04:34
Öğle
12:15
İkindi
16:12
Akşam
19:47
Yatsı
21:33

Ağrı Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Çare Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Yenı Halk Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Özlem Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Milletvekili Çelebi: “Ağrı’ya 18 yılda 18 milyar TL yatırım yapıldı”

Milletvekili Çelebi: “Ağrı’ya 18 yılda 18 milyar TL yatırım yapıldı”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı’da “Online Bilgi Yarışması” tamamlandı

Ağrı’da “Online Bilgi Yarışması” tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.