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Ağrı’da 136 Afgan göçmen, ülkelerine gönderildi

25.05.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 136 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 136 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayollarının tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi. Bu uçuşla beraber 2023 yılında sadece Ağrı ilinden toplamda 2059 düzensiz göçmen ülkelerine sınır dışı edildi.

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