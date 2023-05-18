YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı’da 19 Mayıs hazırlıkları tamamlandı

Ağrı’da 19 Mayıs hazırlıkları tamamlandı

18.05.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. Yılında Abide Meydanı Bayrak ve Atatürk resimleri ile donatıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919’da başlatılan, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 104 yaşında.
İstiklal mücadelesinin ilk adımı olan 19 Mayıs’ın 104. yılında Ağrı Abide Meydanı Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce al bayraklar ve Atatürk resimleri ile donatıldı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile Atatürk resimleri ve şanlı bayrağımız, Abide Meydanı hizmet binası ve Cumhuriyet Caddesi yanı sıra, Ana Caddeler üzerindeki yerlerini aldı.

Abide Meydanında İl Müdürlüğü Antrenörleri ile 19 Mayıs öncesinde toplantı yapan Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, “ 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılına 1 gün kala yurdun her köşesinde hazırlıklar devam ederken, bayram tüm ülkede olduğu gibi Ağrı’da da coşku ile kutlanacak. Tüm halkımızı 19 Mayıs günü düzenlenecek olan etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrılı öğrenciler, ilk defa kentin tarihi ve turistik mekanları gördüAğrılı öğrenciler, ilk defa kentin tarihi ve turistik mekanları gördü
Sarıyer'de kira ödeme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandıSarıyer'de kira ödeme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı
Manisa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandıManisa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 18 Mayıs Perşembe

İmsak
03:00
Sabah
04:44
Öğle
12:09
İkindi
16:03
Akşam
19:24
Yatsı
21:01

Ağrı Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Perşembe

Tasliçay eczanesi
Taslicay
Emin eczanesi
Diyadin
Ömer eczanesi
Patnos
Yasam eczanesi
Merkez
İnci eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Tutak
Şifa eczanesi
Eleskirt
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.