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Ağrı'da buz tutan Aşağı Toklu Şelalesi'nin güzelliği drone ile görüntülendi

AĞRI HABERLERİ  | 04.01.2021 11:29 | Son Güncelleme

Ağrı'da buz tutan Aşağı Toklu Şelalesi'nin güzelliği drone ile görüntülendi

Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle tamamen donan Aşağı Toklu Şelalesi ve deresinde, güzel görüntüler oluştu.

Taşlıçay ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde bulunan şelale ve dere, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düşmesiyle dondu.

Yaklaşık 12 metre yükseklikten dökülen şelale ile dere, buz tutan görüntüsüyle kış boyunca çok sayıda dağcı ve doğa tutkununu ağırlıyor.

Buzla kaplı şelaledeki kış güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

Ziyaretçilerden Hasan Yıldırım, AA muhabirine, şelale ve çevresinin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Şelaleye gelip fotoğraf çektiklerini ifade eden Yıldırım, "Yazın piknik yapmak için etrafı rengarenk çiçeklerle kaplı olan şelaleye geliyoruz. Kışın da çetin geçtiği için şelale dondu ve bu görüntü bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Buranın manzarası çok güzel ve kışın gelip burada fotoğraf çekiyoruz." diye konuştu.

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