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Ağrı'da iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

06.03.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da meydana gelen iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Ağrı'da iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Muhammed Furkan K. idaresindeki 34 JJ 7781 plakalı otomobil, Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü mevkisinde ara yoldan çıkan Ersin A'nın kullandığı 34 UB 3905 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Hanefi G, Rabia Selim K, Murat ve Hasret A. yaralandı.

Aynı bölgede meydana gelen bir başka kazada ise Kasım B'nin kullandığı 04 T 0046 plakalı taksi ile Yunus D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada iki sürücü ile bir kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ağrı

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