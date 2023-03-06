Ağrı'da iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Muhammed Furkan K. idaresindeki 34 JJ 7781 plakalı otomobil, Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü mevkisinde ara yoldan çıkan Ersin A'nın kullandığı 34 UB 3905 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Hanefi G, Rabia Selim K, Murat ve Hasret A. yaralandı.

Aynı bölgede meydana gelen bir başka kazada ise Kasım B'nin kullandığı 04 T 0046 plakalı taksi ile Yunus D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada iki sürücü ile bir kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

