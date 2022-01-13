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Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı

13.01.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsur kalanlardan Vezir Bozkurt: - "Allah razı olsun İl Özel İdaresi ekipleri bizi kurtardı, devletin gücü budur"

Ağrı'da etkili kar yağışı nedeniyle köy yollarında 3 minibüste mahsur kalan 45 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.

Kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi, yaşamın yanı sıra ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

İl merkezine en uzak köylerden sabah saatlerinde şehre gelen minibüsler, akşama doğru yolcularını alarak dönüşe geçti. Ancak araçlar yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda ilerleyemedi.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Söğütlü ve Güvendik köyleri arasındaki dağlık bölgede mahsur kalan ve biri şarampole kayan 3 minibüsün sürücüsü, İl Özel İdaresini arayarak yardım istedi.

İl genelinde 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekibiyle karla mücadele çalışması yürüten ekipler, araçlara ve içerisinde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 1 saatlik karla mücadele çalışma sonucunda bölgeye ulaşan ekipler, şarampole kayan minibüsü halatla greydere bağlayarak uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede meşakkatli bir çalışma yürüten ekipler, son köy olan 36 kilometre uzaklıktaki Çatalipaşa'ya kadar yolu açtı. Böylece 3 araçta mahsur kalan 45 kişi köylerine vardı.

Ekiplerin çalışması ve mahsur kalanların kurtarılması AA ekibince ile görüntülendi.

Söğütlü köyü muhtarı İbrahim Kocabay, AA muhabirine, dağlık bir coğrafyada bulunan köylerinde fırtına ve karın çok fazla görüldüğünü söyledi.

Çatalipaşa köyünden Vezir Bozkurt ise sabah havanın iyi olduğunu ve yoğun kar yağışıyla köy yollarının kapandığını anlatarak, "Hazırlıksız yola çıktık ve aniden kar bastırınca yolda mahsur kaldık. Allah razı olsun İl Özel İdaresi ekipleri bizi kurtardı, devletin gücü budur, devlet demek bu demektir." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, Ağrı Valisi Osman Varol ve İl Özel İdaresi Sekreteri Erhan Tenekeci'ye ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan dün olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 163 köy yolunun gün içerisinde açıldığını, ancak kar ve tipi nedeniyle 205 köy yolunun yeniden kapandığı belirten ekipler, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini aktardı.

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