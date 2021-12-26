Ağrı'da sezonu erken açan Küpkıran Kayak Merkezi kayakseverleri ağırladı

Ağrı'da geçen yıl pistleri yenilenen ve gece aydınlatması yapılan Küpkıran Kayak Merkezi'nde karın yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı.

Kent merkezine yakın bölgede 750'şer metre uzunluğunda biri acemi 3 pisti bulunan merkez, yağışların ardından yapılan çalışmalarla kayağa hazır hale getirildi.

Hafta sonunu fırsat bilerek merkezde yoğunluk oluşturan kayakseverler, aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Çocukların kızakla kayarak eğlendiği merkezde, geçen yıl yapılan aydınlatma çalışmasıyla gece de kayak yapılabiliyor.

Kayak merkezindeki yoğunluk AA ekibince drone ile görüntülendi.

Kayak merkezi işletmecisi Ali Yılmaz, AA muhabirine, kayak sezonunu bu yıl erken açmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Sezonun açılmasıyla merkezde yoğunluğun oluştuğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu sene karın yeterli seviyeye ulaşması ve yoğun talepten dolayı sezonumuzu 2 hafta erken açtık. Genelde her sene yıl başından sonra sezonu açıyorduk. Bu sene için suni karlama yapacağımıza söz vermiştik, yurt dışından fanlarımız geldi. Bir takım sıkıntılardan dolayı yetiştiremedik. Gelecek yıl suni karlamayı yaparsak bir ay önceden kayak yaparız. Asıl amaçlarımızdan biri buradaki çocuklardan sporcu yetiştirmek. Ağrı Belediyesince geçen sene bin çocuğa kayak eğitimi verildi. Bu yıl sayı 1500'e çıkartıldı. Bunun ücretini belediyemiz ödüyor ve bu sayede mahalle ve ilçelerden gelen çocuklar burada kayak öğreniyor."

Yılmaz, gece kayağına geçen sene yoğun ilginin olduğunu ifade ederek, gündüz çalışan kayakseverlerin gece kayak yaptığını aktardı.

Çocuklardan Defne Karakoç ise 7 yıldır kayak sporuyla ilgilendiğini belirterek, sezonun erken açılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

