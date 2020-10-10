YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı’da yüz yüze eğitime başlama kararı alındı

Ağrı’da yüz yüze eğitime başlama kararı alındı

AĞRI HABERLERİ  | 10.10.2020 14:31 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Ağrı’da yüz yüze eğitime başlama kararı alındı

Ağrı Valisi Dr. Osman başkanlığında toplanan Ağrı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yüz yüze eğitimle ilgili yeni kararlar aldığını duyurdu.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ağrı Valisi Dr. Osman başkanlığında bir araya gelerek, 12 Ekim tarihinden itibaren Ağrı’da merkez ve ilçelere bağlı köy ve benzeri nüfuslu yerleşim yerlerinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ve İmam Hatip ortaokullarında bütün sınıf seviyelerinde eğitim ve öğretime başlanılması kararı aldı. Alınan karara göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları 8. sınıflarında ve Lise 12. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.
Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Pansiyonda kalacak olan 8. ve 12. Sınıf öğrencilerinin, pansiyon şartlarının uygun olması halinde pansiyonda yatılı olarak kalmaları hususu il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda sağlanacaktır. Şehir Merkezi ve ilçe merkezlerinde, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları 8. sınıflarında ve Lise 12. sınıflarında haftada 2’şer (ikişer) gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir. Yüz yüze eğitimlerde haftalık ders çizelgeleri uygulanacak olup diğer dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacaktır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleriBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleri
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldüDüğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldü
En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağrı Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:08
Öğle
11:59
İkindi
15:08
Akşam
17:41
Yatsı
18:58

Ağrı Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Altıntaş Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Yeni Şifa Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Dogu Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İl Müftüsü Topçu, yüz yüze eğitime başlayan kuran kurslarını ziyaret etti
İl Müftüsü Topçu, yüz yüze eğitime başlayan kuran kurslarını ziyaret etti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ağrı’da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Ağrı’da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Ağrı Belediyesi kapalı olan yolu yıllar sonra açıyor
Ağrı Belediyesi kapalı olan yolu yıllar sonra açıyor
Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye para cezası kesildi
Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye para cezası kesildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.