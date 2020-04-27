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Ağrılı gençler "iftar zamanı" kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırıyor

AĞRI HABERLERİ  | 27.04.2020 13:19 | Son Güncelleme

Ağrılı gençler "iftar zamanı" kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Şimdi Evde İftar Zamanı" kampanyasıyla hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuran gençler, topladıkları yardımlar ile hazırladıkları iftarlık gıda paketlerini 200 ailenin evine ulaştırmaya başladı.

Doğubayazıt Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl ramazanda iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için "Şimdi Evde İftar Zamanı" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen merkezdeki gönüllü gençler, hayırseverlerin destekleriyle alınan, içinde un, şeker, çay, makarna, yağ, et ve bakliyat gibi gıda maddelerinin bulunduğu yiyecek paketlerini söz konusu ailelere evlerinde teslim etmeye başladı.

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında adeta köprü vazifesi gören ve 50 aileye yardım paketi ulaştıran gençler ramazanda 150 kişiye iftarlık yardımında bulunacak.

Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Şimşek Konyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yaşandığı bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerin ramazan ayını sıkıntısız geçirmeleri için "Şimdi Evde İftar Zamanı" kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl ramazanda iftar çadırlarının kurulmayacağını vurgulayan Konyar, şunları kaydetti:

"Devletimizin aldığı bu tedbirler hepimizin sağlığı için çok önemli. Tedbirler açıklanır açıklanmaz biz gönüllü gençlerimizle harekete geçerek hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuran kampanyamızı hayata geçirdik. Hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan ramazan paketlerini ailelere ulaştırıyoruz. İnşallah kısa sürede ihtiyaç sahibi 200 hane bu kampanyadan faydalanarak geçmiş ramazanlarda kurulan iftar çadırlarının eksikliğini hissetmeyecek."

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