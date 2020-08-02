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Ağrılı gençlerden bayramı vatan nöbetinde geçiren Mehmetçiğe sürpriz ziyaret

AĞRI HABERLERİ  | 02.08.2020 15:32 | Son Güncelleme

Ağrılı gençlerden bayramı vatan nöbetinde geçiren Mehmetçiğe sürpriz ziyaret

Ağrı'da, Doğubayazıt Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllü gençleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçiren Mehmetçiğin bayramını kutlayarak tatlı ikram etti.

Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta vatan nöbetinde geçiren Mehmetçiğe moral vermek için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Kahraman Mehmetçik için bayram tatlısı hazırlayan gönüllü gençler, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Karabulak Jandarma Karakolu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Mehmetçiğin bayramını kutlayarak çiçek veren gençler, ardından da kahraman güvenlik güçlerine tatlı ikram etti.

Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Şimşek Konyar, AA muhabirine, kahraman askerlerin her daim bu ülkenin göz bebeği olduğunu söyledi.

Mehmetçiğin bayram, tatil demeden kutsal vatan görevini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini ifade eden Konyar, şöyle konuştu:

"Onlar, güzel ülkemizin huzur ve refahı için bu bayramda da ailelerinden uzak canla başla görevlerinin başındalar. Biz de gönüllü gençlerimizle, vatanın bölünmez bütünlüğünün teminatı kahraman Mehmetçiğimizi ziyaret ederek onların ikinci bir ailesi olmak istedik. Sağ olsunlar bizi çok güzel karşıladılar, çok mutlu oldular ve moral buldular. Bu kutlu görevde Allah yar ve yardımcıları olsun."

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