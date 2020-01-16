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  4. Ağrılı lise öğrencileri minik kalplerin hayallerini gerçekleştirdi

Ağrılı lise öğrencileri minik kalplerin hayallerini gerçekleştirdi

AĞRI HABERLERİ  | 16.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde ana sınıfı öğrencilerinin çizdiği resimlerin okul öğretmenleri tarafından Tendürek Dağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine gönderilmesinin ardından, lise öğrencileri resimlerde yer alan oyuncakları atık malzemelerden yaparak minik kalplere dağıttı.Hacıhalit İlkokulu-Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerinin çizdiği resimlerin öğretmenler aracılığıyla Tendürek Dağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ulaştırılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında lise öğrencileri topladıkları atık malzemeleri ile çeşitli oyuncaklar yaptı.Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Hacıhalit İlkokulu-Ortaokulu’nu ziyaret ederek, lise öğrencilerin yaptıkları oyuncakları anasınıfı öğrencilerine dağıttı.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde ana sınıfı öğrencilerinin çizdiği resimlerin okul öğretmenleri tarafından Tendürek Dağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine gönderilmesinin ardından, lise öğrencileri resimlerde yer alan oyuncakları atık malzemelerden yaparak minik kalplere dağıttı.
Hacıhalit İlkokulu-Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerinin çizdiği resimlerin öğretmenler aracılığıyla Tendürek Dağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ulaştırılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında lise öğrencileri topladıkları atık malzemeleri ile çeşitli oyuncaklar yaptı.
Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Hacıhalit İlkokulu-Ortaokulu’nu ziyaret ederek, lise öğrencilerin yaptıkları oyuncakları anasınıfı öğrencilerine dağıttı. Diyadin Kaymakamı Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra öğrencilerin yaptığı resim sergisinin açılışını yaparak, gezdi. Sergi hakkında bilgi alan ve emeği geçenlere teşekkür eden Diyadin Kaymakamı Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, burada öğretmenlerle bir araya geldi.

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Güven Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Sağlık Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
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