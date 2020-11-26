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Ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.11.2020 16:52 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bir ahırsa çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kahveci Mahallesi’nde Sayım Demir’e ait ahırsa henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bir ahırsa çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kahveci Mahallesi’nde Sayım Demir’e ait ahırsa henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, 9 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahin’den geçmiş olsun ziyareti
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de, il müdür yardımcısı ve Bünyan İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile birlikte çıkan yangında 9 büyükbaş hayvanı telef olan Demir’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Olay yerinde inceleme yapan Şahin, aileye geçmiş olsun dileklerini sunarak, kurum olarak yapılması gerekenleri yapacaklarını söyledi.

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