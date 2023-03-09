Ahıska Türkü gönüllü olarak geldiği Hakkari’de başhekim oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 yıl önce Hakkari’nin Şemdinli ilçesine atanan Ahıska Türkü Opr. Dr. Nigara Dursun, mecburi hizmet süresinin tamamlanmasına rağmen yöre halkının misafirperverliğinden etkilendiği için gönüllü olarak kalmaya devam etti. 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Dursun, başarılı çalışmaları sayesinde geçen ay Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı.

Kazakistan Milli Tıp Üniversitesinden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde dil eğitimini tamamlayan Dursun, servislerde yatan hastaları sık sık ziyaret ederek durumlarıyla yakından ilgileniyor.

Dedelerinin 1945 yılında Kazakistan’a sürgün edilen Ahıska Türklerinden olduğunu ifade eden Opr. Dr. Nigara Dursun, “Kazakistan Tıp Üniversitesinden mezun olduktan sonra Türkiye’ye yerleşmeye karar verdim. Genel cerrah uzmanı olarak uzun yıllar Edirne ve Antalya’da hizmet verdim. 2 yıl önce de Şemdinli ilçesine atandım. Harika bir doğası var. ‘Küçük Karadeniz’ derler doğasına” ifadelerini kullandı.

“AHISKA TÜRKLERİ İLE KÜRTLERİN KÜLTÜRÜ AYNI”

Hakkari ve Şemdinli halkının misafirperverliğine hayran kaldığını belirten Dursun, “Ahıska Türkleri ile Kürtlerin kültür farkı hiç yok. Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine uygun görüldüm. Gönüllü olarak burada hizmet vermekteyim. Çok donanımlı bir hastane. Sağlık alanında çok ilerleme kaydetmiş. Doktor ve personelleri çok donanımlı. İşlerini çok iyi yapıyorlar. Hastaların başka hastanelere sevk olmamaları için her türlü cihaza sahip. Üçüncü basamak yeni doğan ünitemiz var. Doğumhane, anjiyo servisimiz, yanık merkezi gibi farklı birimler açılmış. Ben bu hizmetleri hastanemize kazandıran Vali İdris Akbıyık ve Sağlık Müdürümüz Hamdullah Kara’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

