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Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

30.12.2020 12:05 | Son Güncelleme:
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Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

İngiliz şarkıcı ve televizyon ünlüsü Jake Quickenden, bir hayranından gelen mesajları ifşa etti. Kendisiyle sevişmesi için 2 buçuk milyon sterlin teklif eden hayranı, sınırları daha da zorlayarak isterse yanında hamile nişanlısını getirebileceğini söylüyor.

İngiliz televizyonlarının vazgeçilmez simalarından olan şarkıcı Jake Quickenden, sosyal medya hesabından bir hayranının gönderdiği ahlaksız teklifi ifşa etti. Jake Quickenden, nişanlısını da yanında getirebileceğini söyleyen zengin bir hayranından onunla birlikte olması karşılığında 2 buçuk milyon sterlin teklif aldığını açıkladı.

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Hamile nişanlısının tavsiyesiyle mesajları yayınladığını söyleyen 32 yaşındaki şarkıcı, teklifin cazibesine kapıldığını itiraf etti. Geçtiğimiz günlerde kanser farkındalığını artırmak için The Real Full Monty On Ice programında soyunan ünlü isimlerden biri olan şarkıcı, kız arkadaşına bu teklif hakkında ne düşündüğünü sorarak fikrini aldığını belirtti.

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Hayranından gelen ahlaksız teklife esprili bir şekilde yanıt veren Jake Quickenden, gelirken yanımda eşimi de getiririm dedikten sonra gelen cevapla adeta şoke oldu. Kendisiyle birlikte olmak için iki buçuk milyon sterlin öneren ısrarcı hayranı genç adama, onun sakıncası yoksa gelirken eşini de getirebileceğini söylüyor.

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Şarkıcı daha sonra 2,5 milyon sterlinlik bir teklif hakkında düşüneceğini ve ekstra 500 bin sterlin karşılığında bir dans da edebileceğini söyleyerek konuşmayı sonlandırdı.

2018 yılından beri Sophie Church’le birlikte mutlu bir beraberliği olan Jake Quickenden, şu sıralar babalık heyecanı yaşıyor. Eylül ayında hamile olduğunu açıklayan Sophie Church, Jake Quickenden’ın harika bir baba olacağını düşünüyor.

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