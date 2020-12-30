Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

İngiliz televizyonlarının vazgeçilmez simalarından olan şarkıcı Jake Quickenden, sosyal medya hesabından bir hayranının gönderdiği ahlaksız teklifi ifşa etti. Jake Quickenden, nişanlısını da yanında getirebileceğini söyleyen zengin bir hayranından onunla birlikte olması karşılığında 2 buçuk milyon sterlin teklif aldığını açıkladı.

Hamile nişanlısının tavsiyesiyle mesajları yayınladığını söyleyen 32 yaşındaki şarkıcı, teklifin cazibesine kapıldığını itiraf etti. Geçtiğimiz günlerde kanser farkındalığını artırmak için The Real Full Monty On Ice programında soyunan ünlü isimlerden biri olan şarkıcı, kız arkadaşına bu teklif hakkında ne düşündüğünü sorarak fikrini aldığını belirtti.

Hayranından gelen ahlaksız teklife esprili bir şekilde yanıt veren Jake Quickenden, gelirken yanımda eşimi de getiririm dedikten sonra gelen cevapla adeta şoke oldu. Kendisiyle birlikte olmak için iki buçuk milyon sterlin öneren ısrarcı hayranı genç adama, onun sakıncası yoksa gelirken eşini de getirebileceğini söylüyor.