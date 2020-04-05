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Ahlatcı’dan video konferanslı toplantı

ÇORUM HABERLERİ  | 05.04.2020 12:26 | Son Güncelleme

Ak Parti Çorum İl Başkanı Av.Yusuf Ahlatcı, ilçe ve belediye başkanları ile birlikte video konferans toplantı gerçekleştirdi.AK Parti İl Başkanı İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, tüm dünya gibi Türkiye’nin de zor bir dönemden geçtiğini, bu süreçte AK Parti’nin her bir neferinin üzerine düşen görevi layıkıyla yaptığına inancının sonsuz olduğunu belirterek, “65 yaş ve üstü vatandaşlarımız olmak üzere tüm halkımıza ulaşmanız neticesinde sizlere geri dönüşlerinin sizler vasıtasıyla bizlere ilettikleri selamları duaları ve saygıları için teşekkür ederim” dedi.“AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen bu süreci Allah’ın izniyle atlatacağız” diyen Ahlatcı, “Sosyal mesafeyi arttırıp çalışmalarımıza devam edelim.

Ak Parti Çorum İl Başkanı Av.Yusuf Ahlatcı, ilçe ve belediye başkanları ile birlikte video konferans toplantı gerçekleştirdi.
AK Parti İl Başkanı İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, tüm dünya gibi Türkiye’nin de zor bir dönemden geçtiğini, bu süreçte AK Parti’nin her bir neferinin üzerine düşen görevi layıkıyla yaptığına inancının sonsuz olduğunu belirterek, “65 yaş ve üstü vatandaşlarımız olmak üzere tüm halkımıza ulaşmanız neticesinde sizlere geri dönüşlerinin sizler vasıtasıyla bizlere ilettikleri selamları duaları ve saygıları için teşekkür ederim” dedi.
“AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen bu süreci Allah’ın izniyle atlatacağız” diyen Ahlatcı, “Sosyal mesafeyi arttırıp çalışmalarımıza devam edelim. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu süreçte tüm teşkilatlarımızın ve belediye başkanlarımızın yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederim. Büyüklerimiz başta olmak üzere tüm aile bireylerimizin mümkün oldukça evlerinden çıkmamaları ve gerekli tedbirleri alarak evde kalmaları bizler için son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere büyüklerimiz ve sizleri Allah başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.
Ahlatcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 81 ilde 923 ilçede uygulanan sosyal yardım ödenekleri 03 Nisan’dan PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içine kendi ikametlerinde yapılacağını sözlerine ekledi.

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