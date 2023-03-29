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Ahlat’ta fırtına okul çatılarını uçurdu

29.03.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle iki okulun çatısı uçtu.

Ahlat’ta fırtına okul çatılarını uçurdu

Meteorolojinin günler öncesinde uyarısını yaptığı şiddetli rüzgar ve fırtına, Bitlis il merkezi ve ilçelerinde etkili oluyor. Ahlat ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Etkili olan fırtına sonrası ilçe merkezinde bulunan Sadullah Gencer Anadolu Lisesi ile Yeniköprü köyündeki Yeniköprü İlk ve Ortaokulunun çatısı uçtu. Çatılardan kopan sac parçaları okulun bahçesine ve etrafa saçılırken, öğrencilerin derste olması ise faciayı önledi.

Maddi hasar oluşan okullardaki öğrenciler belli bir süre içeride tutularak okul dışına bırakılmadı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar ve fırtınanın 30 Mart akşamına kadar süreceği bildirildi.

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