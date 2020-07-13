YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Ahlat’ta sel suları ekili alanlara ve sulama kanallarına zarar verdi

Ahlat’ta sel suları ekili alanlara ve sulama kanallarına zarar verdi

BİTLİS HABERLERİ  | 13.07.2020 18:58 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel felaketi ekili tarım arazilerine ve sulama kanallarına zarar verdi.Öğle saatlerinden itibaren etkili olan dolu ve yağmur sonrası oluşan sel, Ahlat ilçesine bağlı Güzelsu, Saka, Alakır, Dilburnu ve Yeniköprü köyündeki bazı tarım alanlarına ve sulama kanallarına zarar verdi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel felaketi ekili tarım arazilerine ve sulama kanallarına zarar verdi.
Öğle saatlerinden itibaren etkili olan dolu ve yağmur sonrası oluşan sel, Ahlat ilçesine bağlı Güzelsu, Saka, Alakır, Dilburnu ve Yeniköprü köyündeki bazı tarım alanlarına ve sulama kanallarına zarar verdi. Sele hazırlıksız yakalanan çiftçiler, iş makineleri ve traktörlerle müdahale ederek sel sularının tarım alanlarına fazla zarar vermemesi için çaba harcadı.
Bölgede hasar tespit çalışmalarının ise başladığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'En güzel ülkeye sahibim''En güzel ülkeye sahibim'
PARTNER Fotoğraflar Cerrahpaşa'dan! Koronavirüs derisini bu hale getirdi Fotoğraflar Cerrahpaşa'dan! Koronavirüs derisini bu hale getirdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu

Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Trendyol'dan kamuoyu açıklaması:

Trendyol'dan kamuoyu açıklaması:

Bitlis Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:06
Sabah
04:52
Öğle
12:22
İkindi
16:16
Akşam
19:43
Yatsı
21:21

Bitlis Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Erdem Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Hastanede gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Hastanede gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Vali Ustaoğlu’ndan Emniyet Ve Tugaya Ziyaret

Vali Ustaoğlu’ndan Emniyet Ve Tugaya Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.