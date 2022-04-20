Ahlat'ta şiddetli rüzgar gençlik merkezinin çatısına zarar verdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle gençlik merkezinin çatısının bir bölümü uçtu.

İlçede gece başlayan ve gün içinde etkisini sürdüren şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın etkisiyle Ahlat Gençlik Merkezi çatısından uçan parçalar, merkezin bahçesine, basketbol sahasına ve etrafa saçıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez, sabah saatlerinde mesaiye geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Olayın gece yaşanmasının oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçtiğini belirten Gülmez, "Dün gece meydana gelen şiddetli rüzgar sonucunda Gençlik Merkezimize ait çatı uçtu. Çatıdan kopan parçalar basketbol sahasına ve bahçenin çeşitli yerlerine dağıldı. Gece olması faciayı önledi." diye konuştu.

