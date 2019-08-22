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Ahmet Bulut: Yerini doldurdukları zaman Monaco Falcao'nun gidişine izin verecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın kendisiyle anlaşmaya vardığı ancak kulübü Monaco ile olan pürüzler nedeniyle resmi açıklamayı yapamadığı Radamel Falcao transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray adına transfer görüşmelerini yürüten Ahmet Bulut, son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Bulut: Yerini doldurdukları zaman Monaco Falcao'nun gidişine izin verecek

Transfer döneminde kadrosuna Wissam Ben Yedder, Islam Slimani gibi isimleri katan Monaco'da Falcao'nun gidişine yine izin çıkmadı. Cezayirli golcü Slimani'nin Falcao'nun yerini doldurmayacağını düşünen Monaco yöneticileri, kadroya yeni bir forvet oyuncusu daha dahil etmeden Kolombiyalı golcünün gidişine izin vermeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşmaya varırken, menajer Ahmet Bulut da transfere son noktayı koymak için bir kez daha Monaco'da bulunuyor. Ahmet Bulut DHA'ya yaptığı açıklamada "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş birkaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.

Öte yandan Fransa Ligue 1'de oynadığı iki maçta puan alamayan Monaco bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi. Falcao bu mücadelelerde yer almadı.

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Galatasaray ahmet bulut radamel falcao falcao

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