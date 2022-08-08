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Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

08.08.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor, Fenerbahçe deplasmanının 73. dakikasında penaltı kazandı. Bu olayın ardından Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, henüz yayın başlamamasına rağmen canlı yayını basarak flaş ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor, Fenerbahçe deplasmanında penaltı kazanarak öne geçti. Bu olayın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü.

PENALTIYI VERDİ ORTALIK KARIŞTI

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Mücadelenin 73. dakikasında Onur Ayık, Luan Peres'in müdehalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular pozisyonun ceza sahası dışında olduğu yönünde itirazlarda bulundu ve hakem Koray Gençerler, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüşerek pozisyonu izledi. İnceleme neticesinde Ümraniyespor penaltı kazandı.

"KATLİAM VAR"

Ahmet Çakar: "Kadıköy'de katliam var. Fenerbahçe top oynamıyor ancak tam bir hakem rezaleti yaşanıyor. Ümraniyespor'un attığı 3 golde de hakem hatası var."


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar fenerbahçe
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