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Ahmet Çakar'dan olay yaratan Sergen Yalçın iddiası! ''Cenaze namazı kılınmaz...''

12.12.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor'u evinde 4-2 mağlup etti ve 5 maçın ardından galibiyetle tanıştı. Hafta içinde Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar karşılaşmaya hızlı başlamıştı. Kayserispor'un attığı gollerden sonra geriye düşen kara kartal, son 20 dakikada Batshuayi'nin 2, Güven Yalçın'ın tek golüyle maçı 4-2 kazanmayı bildi. Alınan bu galibiyetin ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Ahmet Çakar'dan olay yaratan Sergen Yalçın iddiası! ''Cenaze namazı kılınmaz...''

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-2 mağlup etmesinin ardından sosyal medya adeta karıştı. Hafta içinde Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, maça teknik sorumlu Önder Karaveli, ile çıktı. Maçın son 20 dakikasında attığı gollerle 9 maç sonra 3 puanla tanışan Beşiktaş için spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

"CENAZE NAMAZI KILINMAZ DİYENLER ÇOK HAKLIYMIŞ"

Beşiktaşlı sporcuların Sergen Yalçın'ı göndermek için bilerek kötü oynadığını ima eden Ahmet Çakar, "Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz diyenler çok haklıymış. Bu gece görüldü ki Beşiktaşlı oyuncular Sergen'i sabote etmişler ve gitmesi için her şeyi yapmışlar." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü
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