Ahmet Çakar'dan olay yaratan Sergen Yalçın iddiası! ''Cenaze namazı kılınmaz...''

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-2 mağlup etmesinin ardından sosyal medya adeta karıştı. Hafta içinde Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, maça teknik sorumlu Önder Karaveli, ile çıktı. Maçın son 20 dakikasında attığı gollerle 9 maç sonra 3 puanla tanışan Beşiktaş için spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

"CENAZE NAMAZI KILINMAZ DİYENLER ÇOK HAKLIYMIŞ"

Beşiktaşlı sporcuların Sergen Yalçın'ı göndermek için bilerek kötü oynadığını ima eden Ahmet Çakar, "Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz diyenler çok haklıymış. Bu gece görüldü ki Beşiktaşlı oyuncular Sergen'i sabote etmişler ve gitmesi için her şeyi yapmışlar." ifadelerini kullandı.



