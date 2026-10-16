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Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde kalan maçlarını puanladı! Beklenmedik tahmin

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan iki maçta istediği sonuçları alamazken gözler sarı lacivertlilerin önündeki zorlu fikstüre çevrildi. Ahmet Çakar’ın kalan karşılaşmalara ilişkin yaptığı puan tahminleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde kalan maçlarını puanladı! Beklenmedik tahmin
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan karşılaşmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ahmet Çakar, sarı-lacivertli ekibin rakiplerine karşı alabileceği puanları sıraladı. Çakar’ın tahminlerinde bazı maçlar için galibiyet beklentisi öne çıkarken zorlu mücadelelerde puan almanın güç olacağı görüşü dikkat çekti.

PUAN TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Ahmet Çakar Fenerbahçe nin Devler Ligi nde kalan maçlarını puanladı! Beklenmedik tahmin 1

Ahmet Çakar, Fenerbahçe’nin kalan Şampiyonlar Ligi fikstüründe Slavia Prag karşılaşmasından en fazla 1 puan alabileceğini öngördü. Sarı-Lacivertliler'in Liverpool karşılaşmasında da en fazla bir puan alınabileceğini belirten Çakar, Shakhtar Donetsk ve LASK Linz maçlarını ise üçer puanla tamamlayacağı tahmininde bulundu.

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN TAHMİNLERİ:

Slavia Prag: 1 puan

Liverpool: 1 puan

Shakhtar Donetsk: 3 puan

LASK Linz: 3 puan

Villarreal: 1 puan

Atletico Madrid: 0 puan

ÇAKAR'A GÖRE: 10 PUAN

Ahmet Çakar Fenerbahçe nin Devler Ligi nde kalan maçlarını puanladı! Beklenmedik tahmin 2

Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar iki karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak hanesine yalnızca bir puan yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçların ardından lig aşamasında 28. sırada bulunuyor.

Ahmet Çakar’ın puan tahminlerinin doğru çıkması durumunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 10 puanla tamamlayacak.

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