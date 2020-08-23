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Ahmet Nur Çebi'den transfer sözleri: "Pazarlıklar var"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.08.2020 18:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer gündemi, futbolcu maaşlarında indirim ve PAOK maçı hakkında konuştu.

Ahmet Nur Çebi'den transfer sözleri: "Pazarlıklar var"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"PAOK BAŞKANINA MEKTUP GÖNDERDİK"

Ahmet Nur Çebi, "PAOK başkanına mektup gönderdik. Komşu olduğumuzu, futbol ve sporun kardeşlik içerdiğini, ortak taraflarımızın olduğunu ifade ettim. Dışişleri bakanımızın da katkısıyla gerekli tedbir ve önlemler alındı. Bizim niyetimiz maçı alıp geri dönmek. Hassas bir durum. Tek maç çünkü. Çok dikkatli olmalıyız. Kazanmalıyız." dedi.

"YABANCI FUTBOLCULARIMIZIN %99'U İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ"

Ahmet Nur Çebi, "Yabancı futbolcularımızın %99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Önümüzdeki seneyle ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Yeni sezonla ilgili Necip'in dışında yol alamadık. Özellikle yabancı futbolcularımız var. Kontratları yüksek. "Biz bu kontratları bir daha bulamayız." diyerek olumlu geri dönüş yapmadılar. TFF Lisans yönetmeliğinde bize tanınan limitlerden dolayı almak istediğimiz futbolcularda maalesef zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN TL ÜZERİNDEN İNDİRİM YAPTIĞINI GÖREMİYORUM"

Ahmet Nur Çebi, "Oğuzhan Özyakup'un indirimi konusunda konuşan Ahmet Nur Çebi, "Oğuzhan Özyakup'ın euro üzerinden bir indirimi var ama TL üzerinden bir indirim yaptığını göremiyorum. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için kendisiyle konuşacağım." dedi.

YENİ TRANSFER NASIL OLACAK?

Ahmet Nur Çebi, "Şu anda yeni transfer yapmakta zorlanıyoruz. Oyuncu göndermemiz gerekli. Birkaç oyuncumuzla görüşüyoruz. Niyetli olanlar var. Ancak bu futbolcular Vida ve Ljajic değil. Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan kulüp yok." açıklamasını yaptı.

KOITA TRANSFERİ

Ahmet Nur Çebi, "Koita ile ilgili ben yetkililerle görüştüğümde Kasımpaşa'nın planlaması içinde kalması gerektiğini ifade ettiler. Planlarında değişiklik olursa bizimle görüşebileceklerini söylediler. Biz talip olduğumuzu ifade ettik." ifadelerini kullandı.

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