Ahmet Nur Çebi: Guti, kulübü icraya verdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp gündemiyle ilgili olarak, Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'a açıklamalarda bulundu
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ta bir dönem yardımcı antrenörlük görevini de üstlenen Guti'nin kulübü icraya verdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;
"Aklımın almadığı bir konu da Guti... Neden alınmış bilemiyorum. Şenol hocaya sorulmuş mu, o ne demiş, nasıl kabul etmiş bilemiyorum. Net bildiğimiz, 'alacağım var' diyerek kulüp aleyhine şikayetçi olup icra takibi başlattığı. Şeffaf yönetim anlayışıyla olup biteni paylaşıyoruz. Eski başkandan hesap sorma olayı hep masaya konuyor. Bağımsız şirket, araştırmasını bitirince gereken yapılacak"
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