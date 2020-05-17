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Ahmet Nur Çebi teşekkür mesajı yayımladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.05.2020 22:02 | Son Güncelleme

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Ahmet Nur Çebi teşekkür mesajı yayımladı

Çebi'nin imzasıyla Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "COVID-19 tarama testimin pozitif sonuç vermesinin ardından hazırladıkları anlamlı videoyla bana büyük bir moral veren BJK-KABATAŞ VAKFI Okulları’nın değerli öğrencileri ile sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarımıza şükranlarımı sunarım." ifadeleri yer aldı.

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