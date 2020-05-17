Ahmet Nur Çebi teşekkür mesajı yayımladı

Çebi'nin imzasıyla Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "COVID-19 tarama testimin pozitif sonuç vermesinin ardından hazırladıkları anlamlı videoyla bana büyük bir moral veren BJK-KABATAŞ VAKFI Okulları’nın değerli öğrencileri ile sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarımıza şükranlarımı sunarım." ifadeleri yer aldı.
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