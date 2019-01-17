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Ahmet Taşyürek: Fenerbahçe'ye karşı galibiyet mutluluk verici

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 17.01.2019 23:17 | Son Güncelleme

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, ikinci yarıda Fenerbahçe’nin kırmızı kart görmesiyle kendileri açısından maçın daha rahat olduğunu söyleyerek, "Fenerbahçe gibi bir takıma karşı aldığımız galibiyet mutluluk verici" dedi.

Ahmet Taşyürek: Fenerbahçe'ye karşı galibiyet mutluluk verici

Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında evinde karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, “30 ile 45. dakikalarda rakibin üstünlüğü oldu. İkinci yarı kırmızı kart olunca bizim için daha rahat oldu. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı aldığımız galibiyet mutluluk verici. Bu işin ikinci etabı da var. 48 saat sonra maçımız var Altay ile lig maçımız var. Biz burada bunu unutup oraya bakıyoruz. Takımı bu maça motive ile ilgili bir şey yapmama gerek kalmadı. Sonuçta Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Tarihinizde ilk defa oynuyorsunuz, herkes hazır. Benim sıkıntım lig maçıyla ilgili. Pazartesi oynamamız gereken maç. Burası da bizim sahamız değil” diye konuştu.

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