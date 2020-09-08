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Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'i paylaştı! 'Annesinin kopyası'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 13:55 | Son Güncelleme

Yeşilçam'a damga vuran oyuncu Ahu Tuğba Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'i paylaştı. Polis olan Anjelik Calvin annesine benzerliğiyle beğeni topladı.

Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'i paylaştı! 'Annesinin kopyası'

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada eski hallerini paylaşıyor. Tuğba son olarak da kızı Anjelik Calvin'i paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Florida’daki Everglades University’nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Florida’daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilkyardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu.

Ekran Alıntısı

Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin'i annesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından paylaştı. Ahu Tuğba paylaşımına "Vampirella saçını seviyor. Benim kızım tatlı bir tavşan. Kendi saçını boyamış... Ah çok çabuk büyüyorlar... Kızımm Anjelique..." notunu düştü.

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Ahu Tuğba'nın paylaşımına "Maşallah annesinin kopyası" yorumu yağdı.

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