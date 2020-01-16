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  4. AİÇÜ lise öğrencilerini misafir etti

AİÇÜ lise öğrencilerini misafir etti

AĞRI HABERLERİ  | 16.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden gelen ve hayal ettikleri bölümleri yakından tanımak isteyen öğrencileri ağırladı.Rehberlik öğretmenleri ve üniversite görevlileri ile birlikte Fen-Edebiyat, Eczacılık, İslami İlimler ve Eğitim Fakültelerini, Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Merkezi Kütüphaneyi, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu ve Bovling Salonunu gezen lise öğrencileri, lisans ve önlisansta bulunan bölümler hakkında detaylı bilgi alarak üniversite yaşamı hakkında bilgi sahibi oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden gelen ve hayal ettikleri bölümleri yakından tanımak isteyen öğrencileri ağırladı.
Rehberlik öğretmenleri ve üniversite görevlileri ile birlikte Fen-Edebiyat, Eczacılık, İslami İlimler ve Eğitim Fakültelerini, Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Merkezi Kütüphaneyi, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu ve Bovling Salonunu gezen lise öğrencileri, lisans ve önlisansta bulunan bölümler hakkında detaylı bilgi alarak üniversite yaşamı hakkında bilgi sahibi oldu.

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İkindi
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Akşam
17:15
Yatsı
18:37

Ağrı Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Güven Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Sağlık Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
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