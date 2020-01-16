AİÇÜ lise öğrencilerini misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden gelen ve hayal ettikleri bölümleri yakından tanımak isteyen öğrencileri ağırladı.

Rehberlik öğretmenleri ve üniversite görevlileri ile birlikte Fen-Edebiyat, Eczacılık, İslami İlimler ve Eğitim Fakültelerini, Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Merkezi Kütüphaneyi, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu ve Bovling Salonunu gezen lise öğrencileri, lisans ve önlisansta bulunan bölümler hakkında detaylı bilgi alarak üniversite yaşamı hakkında bilgi sahibi oldu.

