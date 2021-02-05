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AİÇÜ Rektörü Karabulut YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısına katıldı

05.02.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay , Bakanlar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile projede yer alan üniversitelerin rektörleri katıldı.
Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi ile 2006’dan sonra kurulan üniversiteler içerisinden seçilen 15 üniversitede proje kapsamında 63 bölümdeki öğrencilerin bazı derslerini geleneği oluşmuş ve marka haline gelmiş 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alma imkânına ulaşacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk yükseköğretim sistemi, altyapı ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlar sayesinde bugün ileri bir seviyeye ulaştı. Yükseköğretimde temel amacımız, eğitim kurumlarımızın kalite odaklı faaliyetler yürütmesi ve kalkınmada kritik rolü olan bilimsel alanların desteklenmesidir. Yükseköğretimde kalite yarışı, sürekli daha iyiyi arayan bir uğraş ve hiçbir zaman bitmeyecek bir süreçtir. Anadolu’da yaktığımız bu meşalelerin aydınlığının her yıl artırması için YÖK Anadolu Projesi gibi yeni atılımları ve yeni projeleri önemli görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı olarak tüm imkânlarımızı, gençlerimizin nitelikli eğitim alabilmeleri için seferber etmiş durumdayız. Bundan sonrası, üniversitelerimize ve hocalarımıza kalıyor. Onların da üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.
Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Yeni YÖK olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göstermiş olduğu Büyük Türkiye idealine, hayata geçirilen projelerle katkı sağlamaya gayret ettiklerini söyledi. Saraç, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde uygulanmaya başlanacak olan proje ile kıdemli üniversitelerin uzun yıllar içerisinde inşa ettikleri akademik ve inovatif birikimlerinin gelişmekte olan üniversitelere taşınacağını ifade etti.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde, YÖK Başkanı Yekta Saraç hocanın öncülüğünde hayata geçirilen YÖK Anadolu Projesi kapsamında Ankara Üniversitesi ile eşleşmekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

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