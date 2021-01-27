AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut ile SERKA Genel Sekreteri Dr. Taşdemir protokol imzaladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir’i misafir etti. Ziyarette “Gençlerin İstihdam Gücünü Arttıran Teknoloji Tabanlı Eğitimi Projesi”nin protokolü imzalandı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir ile Üniversite tarafından hazırlanan, SERKA tarafından desteklenen ve proje kapsamında bir sanal gerçeklik laboratuvarının kurulacağı “Gençlerin İstihdam Gücünü Arttıran Teknoloji Tabanlı Eğitimi Projesi”ni imzaladı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, bir bölgenin gelişmesinin en önemli unsurunun gençler olduğunu, hazırlanan proje ile gençlerin teknolojik sosyal donatılara erişim imkanlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Rektör Karabulut, “Proje kapsamında Patnos yerleşkemizde kurulacak bir adet sanal gerçeklik laboratuvarı ile Üniversitemizde ileri teknoloji donanımlar ile kalifiyeli işgücü yetiştirilecektir. Sanal gerçeklik laboratuvarında öğrencilerimiz alacakları yenilikçi uygulamalı mesleki eğitim ile alanlarında araştırma-geliştirme yaparak tasarım, üretim becerileri kazanacaklardır” diye konuştu.

