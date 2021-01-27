YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut ile SERKA Genel Sekreteri Dr. Taşdemir protokol imzaladı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut ile SERKA Genel Sekreteri Dr. Taşdemir protokol imzaladı

27.01.2021 17:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir’i misafir etti. Ziyarette “Gençlerin İstihdam Gücünü Arttıran Teknoloji Tabanlı Eğitimi Projesi”nin protokolü imzalandı.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir ile Üniversite tarafından hazırlanan, SERKA tarafından desteklenen ve proje kapsamında bir sanal gerçeklik laboratuvarının kurulacağı “Gençlerin İstihdam Gücünü Arttıran Teknoloji Tabanlı Eğitimi Projesi”ni imzaladı.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, bir bölgenin gelişmesinin en önemli unsurunun gençler olduğunu, hazırlanan proje ile gençlerin teknolojik sosyal donatılara erişim imkanlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Rektör Karabulut, “Proje kapsamında Patnos yerleşkemizde kurulacak bir adet sanal gerçeklik laboratuvarı ile Üniversitemizde ileri teknoloji donanımlar ile kalifiyeli işgücü yetiştirilecektir. Sanal gerçeklik laboratuvarında öğrencilerimiz alacakları yenilikçi uygulamalı mesleki eğitim ile alanlarında araştırma-geliştirme yaparak tasarım, üretim becerileri kazanacaklardır” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Baba gibi baba' 'Baba gibi baba'
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
1/

Ağrı Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:26
İkindi
15:04
Akşam
17:28
Yatsı
18:49

Ağrı Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Duru Eczanesi
Merkez
Yeni Arı Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Mert Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Emek Eczanesi
Patnos
Sağlık Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

SERKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ağrı’da Yapıldı

SERKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ağrı’da Yapıldı

Müftü Topçu, TDV Ağrı Şubesi Vakıf Üyelerine “Teşekkür Belgesi” Verdi

Müftü Topçu, TDV Ağrı Şubesi Vakıf Üyelerine “Teşekkür Belgesi” Verdi

Ağrı’da öğretmenlere ilkyardım eğitimi

Ağrı’da öğretmenlere ilkyardım eğitimi

Somut olmayan kültürel mirasta bir hazine: Ağrı

Somut olmayan kültürel mirasta bir hazine: Ağrı

Ağrı’da sınıf öğretmenlerine yönelik 64 saatlik STEM eğitimi düzenlendi

Ağrı’da sınıf öğretmenlerine yönelik 64 saatlik STEM eğitimi düzenlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.