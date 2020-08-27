YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. AİÇÜ yüzde 99’luk tercih edilebilirlik oranına ulaştı

AİÇÜ yüzde 99’luk tercih edilebilirlik oranına ulaştı

AĞRI HABERLERİ  | 27.08.2020 17:18 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre lisansta yaklaşık yüzde 99’luk doluluk oranına ulaştı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre lisansta yaklaşık yüzde 99’luk doluluk oranına ulaştı. Yaklaşık 3000 öğrencinin tercih ettiği üniversitemiz, en çok tercih edilen üniversiteler arasında ilk sıralarda yer aldı.
ÖSYM tarafından yapılan YKS tercih sonuçlarına göre, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için üniversitemiz lisans ve ön lisans programlarındaki 3 bin 90 kontenjana 2 bin 988 öğrenci yerleşti.
YKS tercih sonuçlarına göre üniversitemizde 31 lisans programı için ayrılan 1590 kişilik kontenjana 1574, ön lisansta 39 program için ayrılan 1500 kişilik kontenjana ise 1394 tercihte bulunuldu. Lisans düzeyinde tercih edilebilirlik oranı yüzde 98.99, ön lisans düzeyinde ise yüzde 92.93 olarak gerçekleşti.
Yeni eğitim-öğretim döneminde Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Meslek Yüksekokulu Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü, Patnos Meslek Yüksekokulu Biyomedikal ve Cihaz Teknolojileri ile Eczane Hizmetleri Bölümleri, Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ile İlk ve Acil Yardım Bölümleri ile Eleşkirt Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü yüzde 100 tercih edilebilirlik oranı ile ilk öğrencilerini aldı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini tercih eden öğrenci sayısındaki yüksekliğin memnuniyet verici olduğunu belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tıp ve Eczacılık Fakülteleri başta olmak üzere birçok fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulundaki bölümlerde, bazı bölümlerde istisna olmak üzere yüzde 100’e yakın bir doluluk oranına sahip olduğunu, bunun da ‘Doğudan yükselen ışık’ parolası ile gençleri yarınlara hazırlayan üniversitemiz için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, “Sakin ve huzurlu bir ortama sahip öğrenci kentini üniversite eğitimi için tercih eden kardeşlerimize şimdiden hoş geldiniz diyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Emily plajda! Emily plajda!
PARTNER İşte Rusya'nın en güzel kadını! İşte Rusya'nın en güzel kadını!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Şahinbey belediyesinden 567 kilometrelik kadastro yolu
Şahinbey belediyesinden 567 kilometrelik kadastro yolu
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı

Ağrı Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
03:55
Sabah
05:24
Öğle
12:14
İkindi
15:56
Akşam
18:54
Yatsı
20:18

Ağrı Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Çare Eczanesi
Merkez
Mızrak Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesi
Diyadin
Nefes Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Elıf Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ağrı'da bayram öncesi 300 çocuğun yüzü hediye bisikletlerle güldü
Ağrı'da bayram öncesi 300 çocuğun yüzü hediye bisikletlerle güldü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ağrı'da bir tırda 70 kilogram eroin ele geçirildi
Ağrı'da bir tırda 70 kilogram eroin ele geçirildi
Müdürü Dursun, Öğrencilere Karne Dağıttı
Müdürü Dursun, Öğrencilere Karne Dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.