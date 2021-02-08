YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. AİÇÜ’de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu

AİÇÜ’de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu

08.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AİÇÜ’de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar göre AİÇÜ bünyesinde yer alan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri kapatılarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulurken, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.AİÇÜ Rektörü Prof.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar göre AİÇÜ bünyesinde yer alan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri kapatılarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulurken, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Üniversite Senatomuzun aldığı karar sonrası talepte bulunduğumuz Spor Bilimleri Fakültesi’nin kurulmasını kabul eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç hocama teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!

Ağrı Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
12:27
İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
19:01

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Lokman Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Elıf Eczanesi
Patnos
Sağlık Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Ağrı'daki Meya Antik Kenti'nde kış güzelliği

Ağrı'daki Meya Antik Kenti'nde kış güzelliği

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı sağlık çalışanlarını unutmadı

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı sağlık çalışanlarını unutmadı

Başkan Sayan açıkladı, Ağrı’ya Adli Tıp Müdürlüğü kurulacak

Başkan Sayan açıkladı, Ağrı’ya Adli Tıp Müdürlüğü kurulacak

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ikinci kez AİÇÜ Rektörlüğüne atandı

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ikinci kez AİÇÜ Rektörlüğüne atandı

Ağrı’da öğrencilere yönelik çevrimiçi danışmanlık hizmeti veriliyor

Ağrı’da öğrencilere yönelik çevrimiçi danışmanlık hizmeti veriliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.