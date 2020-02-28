YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. AİÇÜ’lü Öğrenciler Türkiye Şampiyonası’dan başarıyla döndü

AİÇÜ’lü Öğrenciler Türkiye Şampiyonası’dan başarıyla döndü

AĞRI HABERLERİ  | 28.02.2020 10:54 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri, Muş’ta ilk kez gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası’ndan dereceyle döndü.Muş Alparslan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Spor Federasyonu tarafından 26-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri, Muş’ta ilk kez gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası’ndan dereceyle döndü.
Muş Alparslan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Spor Federasyonu tarafından 26-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi. Güzeltepe Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Bitlis Eren Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 24 sporcu katıldı.
Sporcuların kıyasıya yarıştığı şampiyonaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Doç. Dr. Metin BAYRAM gözetiminde ve Erhan Dursun antrenörlüğünde hazırlanan Bayan Takımı takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, Erkek Takımı ise takım halinde şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.
Şampiyonada kadınlar 5 bin metrede AİÇÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan Zozan Malkaç rakiplerini geçerek birinci, Fatma Köçer üçüncü olurken, erkeklerde ise 10 bin metrede Okan Alalma ikinci, Cihan Kartal ise üçüncü oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağrı Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:14
Sabah
06:37
Öğle
12:26
İkindi
15:32
Akşam
18:04
Yatsı
19:22

Ağrı Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Altıntaş Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Yenı Halk Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Derman Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ağrı’da 148 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı’da 148 kilogram eroin ele geçirildi

İstanbullu çocuklar Patnos’taki kardeşlerini sevindirdi

İstanbullu çocuklar Patnos’taki kardeşlerini sevindirdi

Ağrılı iş adamından ihtiyaç sahiplerine kardeşlik eli

Ağrılı iş adamından ihtiyaç sahiplerine kardeşlik eli

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Hak-Sen’in Ağrı 1970 Spora ziyareti

Hak-Sen’in Ağrı 1970 Spora ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.