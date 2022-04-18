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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

18.04.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kütahya'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Yanık, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Vali Ali Çelik'i ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yanık, daha sonra Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'u da ziyaret edip bir süre basına kapalı görüştü.

Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Bakan Yanık, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kütahya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

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