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Aizanoi Antik Kenti’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.06.2020 09:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Aizanoi Antik Kenti’nde bulunan tarihi Penkalas çayı Islah projesi çalışmalarının tekrar başladığı bildirldi.Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya AK Parti Milletvekilimiz Ahmet Tan ile birlikte ülkemizin en kıymetli hazinelerinden olan Aizanoi Antik Kenti’de yürütülen kazı çalışmalarının başkanı olan Prof Dr Elif Özer ve ekibini ziyaret ettik.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Aizanoi Antik Kenti’nde bulunan tarihi Penkalas çayı Islah projesi çalışmalarının tekrar başladığı bildirldi.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya AK Parti Milletvekilimiz Ahmet Tan ile birlikte ülkemizin en kıymetli hazinelerinden olan Aizanoi Antik Kenti’de yürütülen kazı çalışmalarının başkanı olan Prof Dr Elif Özer ve ekibini ziyaret ettik. Tarihi Penkalas çayı Islah projesi için çıkan ödenek neticesinde, Penkalas çayı ıslahının yarısı geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı. Bu yıl çay Islahının kalan kısmının tamamlanması için çalışmalarına devam eden Kazı Başkanı Elif Hanım ve ekibiyle istişarelerde bulunduk. Tiyatro ve diğer alanlarda devam eden çalışmaların yanısıra, Penkalas çayı Islah projesi de tamamlandığında, ilçemiz bambaşka bir çehreye bürüecektir. Tüm bu çalışmalarda emeği olan herkeze teşekkür ediyorum’’ dedi.

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