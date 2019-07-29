Ajax 1 - 1 Sivasspor

2019-2020 sezonunun ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda sürdüren Sivasspor, ikinci hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Ajax ile karşılaştı. Karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekip, Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş ve Mustapha Yatabare ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Ajax takımı ise Varela, Mazraoui, Magallan, Pierie, Tagliafico, Schöne, Eiting, Ekkelenkamp, Labyad, Huntelaar ve Lang 11'iyle maça başladı.

Mücadelenin 38. dakikasında Mert Hakan Yandaş, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın 74. dakikasında Ajax, Huntelaar'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. Demir Grup Sivasspor, Hollanda kampının ilk maçında Vitesse ile de 1-1 berabere kalmıştı.



