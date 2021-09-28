Ajax - Beşiktaş: Muhtemel 11

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma TSİ 19.45'de başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak. Ajax - Beşiktaş maçını Exxen Spor canlı yayınlayacak.

Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

İŞTE EKSİKLER

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, test sonucu pozitif çıkan Montero ve tedbir olarak Hollanda'ya götürülmeyen Alex Teixeira ile Necip Uysal maç kadrosunda yer almıyor.

Ev sahibi Ajax'ta Klaiber, Labyad, Stekelenburg ile cezası süren Onana maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Ajax

Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Anthony, Berghuis, Tadic; Haller

Beşiktaş

Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Salih, Kenan, Gökhan, Batshuayi

