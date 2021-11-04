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Ajax Dortmund'u yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

04.11.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Dortmund'u 3-1 yenerek 12 puana yükselerek tur atlamayı garantiledi.

Ajax Dortmund'u yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Dortmund ile Ajax karşı karşıya geldi.

Signal - Iduna Park'ta oynanan maçı Ajax geriden gelerek 3-1 kazandı ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmaya 24. dakikada Hummels'in gördüğü şok kırmızı kartla başlayan Dortmund, 37. dakikada Reus'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Ajax tüm kozlarını oynayarak maça ortak olmaya çalışırken 72'de Tadic ve 83'te Haller'in golleriyle geriden gelerek 10 kişi kalan rakibinin önüne geçmeyi başardı. 90+3'te Klaassen sahneye çıkarak skoru 3-1 yaptı ve Ajax'ın galibiyetini ilan etti.

Bu sonucun ardından Ajax 12 puana yükseldi ve tur biletini cebine koydu. Dortmund ise 6 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
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