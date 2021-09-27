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Ajax'lı taraftarlar, Beşiktaş’ı tehdit ediyor!

27.09.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında Ajax ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Amsterdam'da şiddet olayları yaşanmıştı. Fenerbahçeli taraftarlara saldıran Ajaxlılar, maç öncesi büyük olaylar çıkartmıştı. Benzer bir olay Beşiktaş maçı öncesi yaşanabilir... Ajax taraftar grubu, Beşiktaş taraftarlarına yönelik tehditlere başladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Hollandalılar, maç günü benzer bir olaya hazırlandıklarını ifade ettiler.

Ajax'lı taraftarlar, Beşiktaş’ı tehdit ediyor!

4 sezon önce Fenerbahçe taraftarının Amsterdam’daki lokaline ve Türklere saldıran Ajax holiganları yine tehditlere başladı. 2017’deki maçtan önce Fenerbahçe lokalinin dışına ırkçı yazılar yazan Ajax holiganlarının yarın akşam oynanacak Beşiktaş maçından önce de bazı olayları çıkarmak için hazırlık yaptığı belirtildi.

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EYHWA

Sosyal medya üzerinden organize olmaya çalışan Ajax’ın holiganlarının özellikle Türk taraftarlarının toplu halde maça gelişleri sırasında problem çıkarmak için sözleştikleri gelen bilgiler arasında. Bu arada kitle psikoloğu Jan Derksen, Hollanda’da stadyumlarında endişe verici bir eğilim olduğunu açıkladı. Sadece geçen hafta meydana gelen üç olayın başlangıç olduğunu ilerleyen dönemde bunun devamının geleceğinin altını çizdi.

"TATSIZ ZAMANLAR GEÇİRİYORUZ"

Derksen, ”Toplum olarak tatsız zamanlar geçiriyoruz. Bu olaylar özgürlüğümüzü sınırlayan tüm korona önlemleri yüzünden oldu. Toplumda çözülmemiş çok fazla sorun var. Bunun sonucunda insanların morali bozuldu. Ve bu memnuniyetsizlik artık futbol statlarına da yansıdı. Holiganlar daha fazla radikalleşti” dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN UYARIDA BULUNDU!

Ajax-Beşiktaş maçına dikkat çekerek; “Yabancı ülke takımlarının taraftarlarının geldiği maçlarda çok daha fazla şiddet olayları yaşanabilir” uyarısında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü Hollanda
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