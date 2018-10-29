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Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Sevgilisiyle yakalanmamak için...

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

Önceki akşam Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla eğlenen Ajda Pekkan, kendisini görüntülemek isteyen gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Görüntülenmemek için kardeşine evine giden Pekkan, yola gördüğü trafik polislerinden de yardım istedi.

Ajda Pekkan'ın olaylı gecesi! Sevgilisiyle yakalanmamak için...

72 yaşındaki Ajda Pekkan'ın önceki gece güzel başlayan gecesi kötü bitti. Süperstar, Nişantaşı'nda bulunan bir otelin üst katında gizemli erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Pekkan, kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince adeta köşe kapmaca oynadı.

GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN KÖŞE KAPMACA OYNADI

Milliyet'in haberine göre, Pekkan, mekandan çıkmak için köşe kapmaca oynadığı gazetecileri şaşırtmak için VIP aracını çıkış yapacakmış gibi ön kapıya getirttikten sonra farklı bir otomobile binerek muhabirlerden kaçmaya çalıştı.

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BASIN MENSUPLARIYLA OTEL GÜVENLİĞİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Planında başarılı olamayan Süperstar, daha sonra kendi aracını otelin garajına çağırdı. Bu sırada görüntü almak isteyen basın mensuplarıyla, otel güvenliği arasında tartışma çıktı.

TRAFİK POLİSLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Otoparktan ayrılan Süperstar, trafikte de Beşiktaş'ta çevirme yapan polisten yardım istedi. Ekipler, gazetecileri tutarken Pekkan, arkadaşıyla kardeşi Semiramis Pekkan'ın Arnavutköy'deki evine sığındı.

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Anahtar Kelimeler:
nişantaşı ajda pekkan sevgilisi

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