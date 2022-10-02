Ajda Pekkan'ın süper minili tarzına yapılan yoruma Seren Serengil yanıt verdi! "Popo kaldırma operasyonu..."

Her hareketiyle dikkat çekmeyi başaran, sahne tarzı ve estetikli haliyle sık sık gündeme gelen Ajda Pekkan İstanbul Kuruçeşme'de konser verdi. Sahnedeki tarzı olay olan Pekkan konser boyunca pek çok kez kıyafet değiştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Sedef Avcı ile pozu olay olan Pekkan şimdi de kıyafetiyle gündemde. Sarı bir şort giyen ve ayaklarına ilginç bir aksesuar takan Ajda Pekkan'ın sahnedeki hallerini paylaşan Seren Serengil paylaşıma "Concept Rio karnavalı ve karşınızda Ajda Pekkan..." yazdı.

Bir takipçi ise Serengil'e "Popo kaldırma operasyonu da lazım madem açıyor" yorumunda bulundu.

Seren Serengil ise bu yoruma "İnan seninkinden yukarıdadır" yanıtını verdi.

