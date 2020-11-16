AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

BALIKESİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdür Serkan Kadir Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, Aydemir'in Kovid-19 tanısıyla takip amaçlı Balıkesir Şehir Hastanesine yatırıldığını belirtti.

Milletvekili Aydemir'in genel durumunun iyi olduğunu ve serviste takip edildiğini aktaran Keskin, "Basında çıkan genel durumunun kötüleştiği ve yoğun bakıma alındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.

