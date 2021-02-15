AK Parti Elazığ 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi

"Türkiye'nin hatta dünyanın da en büyük gençlik yapılanmasıyız. Bu ülkenin seçmeninin yüzde 45'i 35 yaşın altında. Eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu ülkenin gençliği destek vermiyorsa yüzde 50 oyu nasıl alır? Bu tarz saptırmalara kesinlikle gelmeyeceğiz. Yeni oluşturacağımız ekiplerle durmadan, yorulmadan çalışacağız ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer alacağız."

18 ile 30 yaş arası 1 milyon 280 bin üyelerinin bulunduğunu ifade eden Leventoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Leventoğlu, 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda düzenlenen Elazığ 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti Gençlik Kolları olarak 81 il, 922 ilçe, 13 bin 500 mahallede toplamda 23 bin aktif çalışan üyelerinin olduğunu söyledi.

ELAZIĞ (AA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Furkan Leventoğlu, Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük gençlik yapılanması olduklarını belirterek, "Yeni oluşturacağımız ekiplerle durmadan, yorulmadan çalışacağız ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer alacağız." dedi.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilmesine de değinen Leventoğlu, "Şehit edilen 13 vatandaşımız ve daha önce bu toprakların bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimize şükran borçluyuz. 'Terör örgütü PKK'yı lanetliyorum.' diyen gençleriz. Bir duruşumuzun olması lazım. Bizim duruşumuz da bu. Doğrudan, haktan yana olacağız." diye konuştu.

Tek listeyle girilen seçimde AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanlığı'na Emre Burak Kürüm seçildi.

Kongreye AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, il ve ilçe teşkilatları ile gençlik kolları üyeleri katıldı.

