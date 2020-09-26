AK Parti Erciş 6. olağan gençlik kongresi yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van’ın Erciş İlçe Gençlik Kolları 6. olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde gerçekleşende kongrede AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Bahçe seçildi.

Erciş Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sürekli Eğitim Merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan başkanlığı seçimi ile devam etti. Faaliyet ve mali raporunun okunmasının ardından devam kongrede AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Bahçe seçildi. AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Bahçe, “Partimizin 6. olağan gençlik kongresinin hepimize hayırlı olmasını diliyor, partimizin kurulduğu günden beri bu davaya gönül verenlerden olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu süreçte benim gençlik kolları başkanı olmamın önünü açan ve hiçbir zaman desteklerini bizlerden esirgemeyen çok değerli il ve ilçe başkanıma teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, "Davası ümmet olanın derdi de büyük oluyor”. AK Parti bugün sadece Türkiye’nin partisi değil, Türkiye sınırlarının dışında yaşayan ve Türk kimliği taşımayan milyonlarca insanın sevdası ve umudu oldu. Rabbim biz gençlere böyle bir davada hizmet etme imkanı verdiği için sonsuz şükürler ediyorum. Kongreye katılan Genel Merkez MKYK üyemiz Recep Yoğun, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan, İl Teşkilat Başkanı Çağatay Akyol, İlçe Başkanımız Nedim Sağlam ve hazirun-u en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

Tek liste halinde gerçekleşende kongrede AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Bahçe seçildi.

