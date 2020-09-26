YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. AK Parti Erciş 6. olağan gençlik kongresi yapıldı

AK Parti Erciş 6. olağan gençlik kongresi yapıldı

VAN HABERLERİ  | 26.09.2020 13:17 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van’ın Erciş İlçe Gençlik Kolları 6.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van’ın Erciş İlçe Gençlik Kolları 6. olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde gerçekleşende kongrede AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Bahçe seçildi.
Erciş Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sürekli Eğitim Merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan başkanlığı seçimi ile devam etti. Faaliyet ve mali raporunun okunmasının ardından devam kongrede AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Bahçe seçildi. AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Bahçe, “Partimizin 6. olağan gençlik kongresinin hepimize hayırlı olmasını diliyor, partimizin kurulduğu günden beri bu davaya gönül verenlerden olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu süreçte benim gençlik kolları başkanı olmamın önünü açan ve hiçbir zaman desteklerini bizlerden esirgemeyen çok değerli il ve ilçe başkanıma teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, "Davası ümmet olanın derdi de büyük oluyor”. AK Parti bugün sadece Türkiye’nin partisi değil, Türkiye sınırlarının dışında yaşayan ve Türk kimliği taşımayan milyonlarca insanın sevdası ve umudu oldu. Rabbim biz gençlere böyle bir davada hizmet etme imkanı verdiği için sonsuz şükürler ediyorum. Kongreye katılan Genel Merkez MKYK üyemiz Recep Yoğun, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan, İl Teşkilat Başkanı Çağatay Akyol, İlçe Başkanımız Nedim Sağlam ve hazirun-u en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.
Tek liste halinde gerçekleşende kongrede AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Bahçe seçildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayserispor’da 2 eksik var
Başkan Arda atletizm pistinde
Başkan Arda atletizm pistinde
Sakarya’da polis ile zabıta ekipleri hurda ve atıl araç avına çıktı
Sakarya’da polis ile zabıta ekipleri hurda ve atıl araç avına çıktı
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek
Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek
Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Van Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
05:51
Öğle
12:03
İkindi
15:26
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Van Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
SP Van İl Başkanlığı’ndan artan vakalar için acil önlem çağrısı
SP Van İl Başkanlığı’ndan artan vakalar için acil önlem çağrısı
Dinar'daki kavgada ölen inşaat işçisi Van'da toprağa verildi
Dinar'daki kavgada ölen inşaat işçisi Van'da toprağa verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.